Ankit Daya Manori
bowler
|Full name:
|Ankit Daya Manori
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|5
|1
|Innings
|2
|5
|1
|Overs
|23.0
|37.0
|3.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|2
|4
|0
|Runs
|57
|183
|25
|Wickets
|2
|6
|0
|Avg
|28.5
|30.5
|0
|SR
|69
|37
|0
|Eco
|2.47
|4.94
|8.33
|BB
|2
|2
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|5
|1
|Innings
|2
|2
|1
|Not outs
|1
|2
|0
|Runs
|1
|13
|19
|Balls Faced
|15
|21
|9
|Avg
|1
|0
|19
|SR
|6.66
|61.9
|211.11
|Fours
|0
|1
|3
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|1
|Highest
|1
|7
|19
|Hundreds
|0
|0
|0