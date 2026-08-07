Ankit Daya Manori

Ankit Daya Manori

bowler

Full name:Ankit Daya Manori

Teams

2025 Teams

Uttarakhand

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches151
Innings251
Overs23.037.03.0
Balls---
Maidens240
Runs5718325
Wickets260
Avg28.530.50
SR69370
Eco2.474.948.33
BB220
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches151
Innings221
Not outs120
Runs11319
Balls Faced15219
Avg1019
SR6.6661.9211.11
Fours013
Fifties000
Sixies001
Highest1719
Hundreds000

Another Players

Bhati, Prashant

Bhati, Prashant

Tare, Aditya

Tare, Aditya

Tiwari, Agrim

Tiwari, Agrim

Sudha, Avneesh

Sudha, Avneesh

Negi, Dikshanshu

Negi, Dikshanshu

Bista, Jay

Bista, Jay

Singh, Piyush

Singh, Piyush

Chaudhary, Yuvraj

Chaudhary, Yuvraj

Kumar, Rajan

Kumar, Rajan

Negi, Ravinder

Negi, Ravinder