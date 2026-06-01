Jay Gokul Bista

Jay Gokul Bista

all rounder

Full name:Jay Gokul Bista
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Aakash Tigers Mws

Mumbai

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches302533
Innings34107
Overs258.433.012.0
Balls---
Maidens3210
Runs92821089
Wickets1842
Avg51.5552.544.5
SR86.2249.536
Eco3.586.367.41
BB521
4w000
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches302533
Innings552433
Not outs304
Runs171010191001
Balls Faced21771134734
Avg32.8842.4534.51
SR78.5489.85136.37
Fours245111114
Fifties687
Sixies81533
Highest13514192
Hundreds410

Jay Gokul Bista Schedule & Results

Mumbai Premier League

ResultMsc Maratha Royals vs Aakash Tigers Mws

Msc Maratha Royals vs Aakash Tigers Mws

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

MSC

MSC

165

AAK

AAK

165

ResultAakash Tigers Mws vs Eagle Thane Strikers

Aakash Tigers Mws vs Eagle Thane Strikers

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

AAK

AAK

172

EAG

EAG

171

ResultAakash Tigers Mws vs North Mumbai Panthers

Aakash Tigers Mws vs North Mumbai Panthers

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

AAK

AAK

172

NOR

NOR

194

ResultArcs Andheri vs Aakash Tigers Mws

Arcs Andheri vs Aakash Tigers Mws

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

ARC

ARC

164

AAK

AAK

171

ResultSobo Mumbai Falcons vs Aakash Tigers Mws

Sobo Mumbai Falcons vs Aakash Tigers Mws

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

SOB

SOB

161

AAK

AAK

227

ResultArcs Andheri vs Aakash Tigers Mws

Arcs Andheri vs Aakash Tigers Mws

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

ARC

ARC

151

AAK

AAK

150

Jay Bista News

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Right now you have a chance to get to know one of the most famous cricket players Jay Bista: all his wins, matches played and motivation to take to the field of cricket.

VIDEO | Helmet-donned Jay Bista takes sensational one-handed catch to send Baba Indrajith packing

VIDEO | Helmet-donned Jay Bista takes sensational one-handed catch to send Baba Indrajith packing

There’s a different kind of cricketing romance in catches taken at the slip and while Ben Stokes has set the standards for the same, Mumbai have found a new role model in Jay Bista. Fielding at the second slip with a helmet on, Bista produced arguably the best catch of the ongoing Ranji season.

Jay Bista10:24 AM, 18 September, 2019

Vijay Hazare Trophy | Shreyas Iyer to lead Mumbai; Yashasvi Jaiswal and Ankolekar included

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