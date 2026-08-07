Avneesh Sudha
batsman
|Full name:
|Avneesh Sudha
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|10
|13
|16
|Innings
|10
|5
|4
|Overs
|47.2
|29.4
|8.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|3
|3
|0
|Runs
|174
|118
|77
|Wickets
|7
|8
|2
|Avg
|24.85
|14.75
|38.5
|SR
|40.57
|22.25
|24
|Eco
|3.67
|3.97
|9.62
|BB
|6
|3
|2
|4w
|0
|0
|0
|5w
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|10
|13
|16
|Innings
|18
|13
|15
|Not outs
|1
|2
|0
|Runs
|387
|443
|338
|Balls Faced
|768
|546
|283
|Avg
|22.76
|40.27
|22.53
|SR
|50.39
|81.13
|119.43
|Fours
|56
|38
|42
|Fifties
|3
|5
|1
|Sixies
|2
|8
|7
|Highest
|91
|78
|96
|Hundreds
|0
|0
|0