Avneesh Sudha

Avneesh Sudha

batsman

Full name:Avneesh Sudha
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Uttarakhand

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches101316
Innings1054
Overs47.229.48.0
Balls---
Maidens330
Runs17411877
Wickets782
Avg24.8514.7538.5
SR40.5722.2524
Eco3.673.979.62
BB632
4w000
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches101316
Innings181315
Not outs120
Runs387443338
Balls Faced768546283
Avg22.7640.2722.53
SR50.3981.13119.43
Fours563842
Fifties351
Sixies287
Highest917896
Hundreds000

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