Anuj Nagmani Raj
bowler
|Full name:
|Anuj Nagmani Raj
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|left arm medium fast
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|7
|10
|Innings
|2
|7
|10
|Overs
|11.0
|37.0
|35.4
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|52
|286
|244
|Wickets
|1
|3
|16
|Avg
|52
|95.33
|15.25
|SR
|66
|74
|13.37
|Eco
|4.72
|7.72
|6.84
|BB
|1
|2
|4
|4w
|0
|0
|1
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|7
|10
|Innings
|2
|6
|3
|Not outs
|0
|1
|2
|Runs
|0
|113
|9
|Balls Faced
|14
|144
|13
|Avg
|0
|22.6
|9
|SR
|0
|78.47
|69.23
|Fours
|0
|7
|1
|Fifties
|0
|1
|0
|Sixies
|0
|8
|0
|Highest
|0
|72
|6
|Hundreds
|0
|0
|0