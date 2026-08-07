Anuj Nagmani Raj

Anuj Nagmani Raj

bowler

Full name:Anuj Nagmani Raj
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:left arm medium fast

Teams

2025 Teams

Bihar

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1710
Innings2710
Overs11.037.035.4
Balls---
Maidens000
Runs52286244
Wickets1316
Avg5295.3315.25
SR667413.37
Eco4.727.726.84
BB124
4w001
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1710
Innings263
Not outs012
Runs01139
Balls Faced1414413
Avg022.69
SR078.4769.23
Fours071
Fifties010
Sixies080
Highest0726
Hundreds000

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Kumar, Babul

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