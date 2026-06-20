Sarfaraz Hassan Ashraf

Sarfaraz Hassan Ashraf

batsman

Full name:Sarfaraz Hassan Ashraf
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Mysore Warriors

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1721
Innings2720
Overs11.058.460.4
Balls---
Maidens120
Runs55277428
Wickets1820
Avg5534.6221.4
SR664418.2
Eco54.727.05
BB135
4w000
5w001
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1721
Innings1519
Not outs003
Runs2676126
Balls Faced4266150
Avg2615.27.87
SR61.9115.1584
Fours21110
Fifties000
Sixies002
Highest262817
Hundreds000

Sarfaraz Hassan Ashraf Schedule & Results

T20 Maharaja Trophy

Another Players

Shettennavar, Sankalp

Shettennavar, Sankalp

Shivaraj, S

Shivaraj, S

Shivkumar, B U

Shivkumar, B U

Rawat, Rahul

Rawat, Rahul

Goyal, Aditya

Goyal, Aditya

Suchith, Jagadeesha

Suchith, Jagadeesha

S U, Karthik

S U, Karthik

Deshpande, Pavan

Deshpande, Pavan

Samarth, Ravikumar

Samarth, Ravikumar

Ahlahwat, Abhishek

Ahlahwat, Abhishek