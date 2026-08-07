Bipin Saurabh

Bipin Saurabh

wicket keeper

Full name:Bipin Saurabh
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Bihar

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches91011
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches91011
Innings13811
Not outs120
Runs647341266
Balls Faced814381222
Avg53.9156.8324.18
SR79.4889.5119.82
Fours632726
Fifties322
Sixies301412
Highest17711072
Hundreds310

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