Bipin Saurabh
wicket keeper
|Full name:
|Bipin Saurabh
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium fast
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|10
|11
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|10
|11
|Innings
|13
|8
|11
|Not outs
|1
|2
|0
|Runs
|647
|341
|266
|Balls Faced
|814
|381
|222
|Avg
|53.91
|56.83
|24.18
|SR
|79.48
|89.5
|119.82
|Fours
|63
|27
|26
|Fifties
|3
|2
|2
|Sixies
|30
|14
|12
|Highest
|177
|110
|72
|Hundreds
|3
|1
|0