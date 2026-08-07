Anurag Rajendra Sarangi

Anurag Rajendra Sarangi

batsman

Full name:Anurag Rajendra Sarangi
Nationality:India

Teams

2025 Teams

Odisha

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches413427
Innings7111
Overs28.444.01.0
Balls---
Maidens610
Runs632045
Wickets360
Avg21340
SR57.33440
Eco2.194.635
BB230
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches413427
Innings753327
Not outs532
Runs22171172497
Balls Faced51601548451
Avg31.6739.0619.88
SR42.9675.71110.2
Fours32711457
Fifties1591
Sixies13226
Highest11411258
Hundreds120

Another Players

Dhupar, Rajesh Rajeev

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Prasad Roul, Sunil Kumar Sarada

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Pattnaik, Sandeep Pradeep

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Singh, Prayash Kumar

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Pradhan, Debabrata Babrubahan

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Yadav, Abhishek

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Beg, Mushtaq

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Pradhan, Suryakant Basudev

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Pattanaik, Rakesh

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Mishra, Shantanu

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