Anurag Rajendra Sarangi
batsman
|Full name:
|Anurag Rajendra Sarangi
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|41
|34
|27
|Innings
|7
|11
|1
|Overs
|28.4
|44.0
|1.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|6
|1
|0
|Runs
|63
|204
|5
|Wickets
|3
|6
|0
|Avg
|21
|34
|0
|SR
|57.33
|44
|0
|Eco
|2.19
|4.63
|5
|BB
|2
|3
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|41
|34
|27
|Innings
|75
|33
|27
|Not outs
|5
|3
|2
|Runs
|2217
|1172
|497
|Balls Faced
|5160
|1548
|451
|Avg
|31.67
|39.06
|19.88
|SR
|42.96
|75.71
|110.2
|Fours
|327
|114
|57
|Fifties
|15
|9
|1
|Sixies
|13
|22
|6
|Highest
|114
|112
|58
|Hundreds
|1
|2
|0