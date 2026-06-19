Unmukt Bharat Thakur Chand

Unmukt Bharat Thakur Chand

batsman

Full name:Unmukt Bharat Thakur Chand
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Abu Dhabi Knight Riders

Los Angeles Knight Riders

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches6712184
Innings10100
Overs25.132.00
Balls---
Maidens410
Runs982230
Wickets160
Avg9837.160
SR151320
Eco3.896.960
BB130
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches6712184
Innings11312081
Not outs6115
Runs337945071637
Balls Faced657359951425
Avg31.5741.3421.53
SR51.475.17114.87
Fours489501146
Fifties16325
Sixies308369
Highest151127125
Hundreds873

Unmukt Bharat Thakur Chand Schedule & Results

Major League Cricket

ResultLos Angeles Knight Riders vs San Francisco Unicorns

Los Angeles Knight Riders vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

(6 ov.) 70/1

SAN

SAN

150

ResultSeattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders

Seattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

115

LOS

LOS

196

ResultMi New York vs Los Angeles Knight Riders

Mi New York vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

144

LOS

LOS

(6 ov.) 53/1

ResultLos Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas

Los Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

(4 ov.) 33/0

SEA

SEA

154

ResultLos Angeles Knight Riders vs Washington Freedom

Los Angeles Knight Riders vs Washington Freedom

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

108

WAS

WAS

110

ResultLos Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings

Los Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

175

TEX

TEX

173

ResultLos Angeles Knight Riders vs Mi New York

Los Angeles Knight Riders vs Mi New York

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

165

NEW

NEW

168

UpcomingWashington Freedom vs Los Angeles Knight Riders

Washington Freedom vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

LOS

LOS

UpcomingSan Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders

San Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

LOS

LOS

UpcomingTexas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders

Texas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

LOS

LOS

Unmukt Chand News

View all

Right now, you have the opportunity to get to know cricket player Unmukt Chand better. We have collected all the information about his life and statistics from cricket matches he has already played.

Going to change cricket a lot in USA and how people look at them in India, asserts Unmukt Chand

Going to change cricket a lot in USA and how people look at them in India, asserts Unmukt Chand

Unmukt Chand is hopeful that the way the development is happening in his new country USA will surprise many of the Indians, who underestimate them. Chand, India’s U-19 World Cup-winning captain in 2012, announced his retirement from the sport in the country due to a lack of opportunity.

Unmukt Chand09:24 AM, 04 November, 2021

Unmukt Chand becomes first-ever male Indian player in the BBL

Unmukt Chand09:04 PM, 13 August, 2021

Unmukt Chand retires from Indian cricket at 28

Unmukt Chand11:09 AM, 10 May, 2021

Unmukt Chand refutes Sami Aslam’s claim; denies involvement in USA T20 league

Unmukt Chand06:28 PM, 09 May, 2021

Unmukt Chand among several Indians set to play cricket in USA, reveals Sami Aslam

Another Players

Johnson, Spencer

Johnson, Spencer

Shetty, Adhitya

Shetty, Adhitya

Lewis, Kennar

Lewis, Kennar

Khan, Matiullah

Khan, Matiullah

Nawaz, Fahad

Nawaz, Fahad

Farid, Zawar

Farid, Zawar

Roy, Jason

Roy, Jason

Asalanka, Charith

Asalanka, Charith

Ali, Umair

Ali, Umair

Zampa, Adam

Zampa, Adam