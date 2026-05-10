One-Day Cup, League 2, Women
Leicestershire Foxes vs Gloucestershire
One-Day Cup, League 2, Women
LEI
231
GLO
230
Gloucestershire vs Derbyshire Falcons
One-Day Cup, League 2, Women
GLO
196
DER
177
bowler
|Full name:
|Charlotte Rose Phillips
|Nationality:
|England
|League
|T20
|Matches
|6
|Innings
|6
|Overs
|20.0
|Balls
|-
|Maidens
|7
|Runs
|26
|Wickets
|9
|Avg
|2.88
|SR
|13.33
|Eco
|1.3
|BB
|3
|4w
|0
|5w
|0
|10w
|0
|League
|T20
|Matches
|6
|Innings
|3
|Not outs
|2
|Runs
|10
|Balls Faced
|13
|Avg
|10
|SR
|76.92
|Fours
|1
|Fifties
|0
|Sixies
|0
|Highest
|6
|Hundreds
|0
One-Day Cup, League 2, Women
LEI
231
GLO
230
One-Day Cup, League 2, Women
GLO
196
DER
177