Charlotte Rose Phillips

Charlotte Rose Phillips

bowler

Full name:Charlotte Rose Phillips
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Gloucestershire Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches6
Innings6
Overs20.0
Balls-
Maidens7
Runs26
Wickets9
Avg2.88
SR13.33
Eco1.3
BB3
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches6
Innings3
Not outs2
Runs10
Balls Faced13
Avg10
SR76.92
Fours1
Fifties0
Sixies0
Highest6
Hundreds0

Charlotte Rose Phillips Schedule & Results

Another Players

Geach, Emily

Geach, Emily

Phillips, Charlotte

Phillips, Charlotte

Bird, Alice

Bird, Alice

Cant, Georgina

Cant, Georgina

Barnard, Chloe

Barnard, Chloe

Bhat, Bhoomika

Bhat, Bhoomika

Ahearne, Megan

Ahearne, Megan

Halliday, Becca

Halliday, Becca

Belcher, Cailin

Belcher, Cailin

Daniels, Liv

Daniels, Liv