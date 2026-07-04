Bahrain Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Bahrain

Kurup, Prashanth

Bahrain

Veerapathiran, Sathaiya

Bahrain

Ullah, Abid

Bahrain

Nazir, Yasir

Bahrain

Mathias, David

Bahrain

Niazi, Junaid

Bahrain

Abbasi, Abdul Majid

Bahrain

Gajanayake, Tharanga

Bahrain

Mudiyanselage Deepika Ras, Herath

Bahrain

Shetty, Pavithra

Bahrain

BUTT, SANA QAMAR UL HAQ

Bahrain

Singh, Hardeep

Bahrain

Yousuf, Sameer

Bahrain

Ali, Asif

Bahrain

Asif, Mohammad

Bahrain

Salman, Muhammad

Bahrain

Kumar, Prashant

Bahrain

Ramesh, Rishabh

Bahrain

Ahmed, Fiaz

Bahrain

Muhammed Basil

Bahrain

Shaikh, Asif

Bahrain

Martuza, Ubaid

Bahrain

Gill, Asif

Bahrain

Barboza, Vilcita

Bahrain

Jagdeesha, Poorvaja

Bahrain

Fazli, Zayneb

Bahrain

Parkhi, Saee

Bahrain

Uthpala, Saduni

Bahrain

Vivek, Sara

Bahrain

Yadav, Shruti

Bahrain