Declan Suzuki-McComb

Declan Suzuki-McComb

all rounder

Full name:Declan Suzuki-McComb
Nationality:Japan

Teams

2026 Teams

Japan

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches1515
Innings1515
Overs37.037.0
Balls--
Maidens00
Runs231231
Wickets99
Avg25.6625.66
SR24.6624.66
Eco6.246.24
BB22
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches1515
Innings1313
Not outs44
Runs148148
Balls Faced156156
Avg16.4416.44
SR94.8794.87
Fours1313
Fifties00
Sixies00
Highest3434
Hundreds00

Declan Suzuki-McComb Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Another Players

Drake, Ryan

Drake, Ryan

Sakurano, Reo

Sakurano, Reo

Kimura, Shogo

Kimura, Shogo

Taniyama, Makoto

Taniyama, Makoto

Thurgate, Marcus

Thurgate, Marcus

Thurgate, Ashley

Thurgate, Ashley

Hardgrave-Abe, Koji

Hardgrave-Abe, Koji

Stafford, Kazuma

Stafford, Kazuma

Yamashita, Jun

Yamashita, Jun

Nawarathna, Supun

Nawarathna, Supun