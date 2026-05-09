Declan Suzuki-McComb

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
Japan vs Vanuatu
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
123
VAN
93
Japan vs Fiji
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
75
FIJ
74
Japan vs Indonesia
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
142
IND
101
Japan vs Cook Islands
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
90
COO
94
Japan vs Samoa
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
82
SAM
81
Japan vs Papua New Guinea
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
121
PNG
95