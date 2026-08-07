Divan la Cock
batsman
|Full name:
|Divan la Cock
|Nationality:
|Namibia
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|16
|5
|18
|5
|Innings
|1
|1
|2
|1
|Overs
|2.0
|1.0
|7.0
|1.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|0
|Runs
|9
|11
|45
|11
|Wickets
|0
|0
|2
|0
|Avg
|0
|0
|22.5
|0
|SR
|0
|0
|21
|0
|Eco
|4.5
|11
|6.42
|11
|BB
|0
|0
|2
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|16
|5
|18
|5
|Innings
|16
|5
|18
|5
|Not outs
|1
|0
|1
|0
|Runs
|313
|98
|398
|98
|Balls Faced
|467
|84
|555
|84
|Avg
|20.86
|19.6
|23.41
|19.6
|SR
|67.02
|116.66
|71.71
|116.66
|Fours
|38
|8
|50
|8
|Fifties
|1
|1
|2
|1
|Sixies
|6
|5
|8
|5
|Highest
|59
|66
|70
|66
|Hundreds
|0
|0
|0
|0