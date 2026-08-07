Divan la Cock

Divan la Cock

batsman

Full name:Divan la Cock
Nationality:Namibia

Teams

2023 Teams

Windhoek Jets

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iList aT20
Matches165185
Innings1121
Overs2.01.07.01.0
Balls----
Maidens0000
Runs9114511
Wickets0020
Avg0022.50
SR00210
Eco4.5116.4211
BB0020
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueOdiT20iList aT20
Matches165185
Innings165185
Not outs1010
Runs3139839898
Balls Faced4678455584
Avg20.8619.623.4119.6
SR67.02116.6671.71116.66
Fours388508
Fifties1121
Sixies6585
Highest59667066
Hundreds0000

Another Players

Du Plessis, Franscois Schalk

Du Plessis, Franscois Schalk

Mutumbe, Mika

Mutumbe, Mika

Louw, Kristin

Louw, Kristin

Niehaus, Pieter Wouter

Niehaus, Pieter Wouter

Jaffery, Faridoun

Jaffery, Faridoun

Villiers, Hansie De

Villiers, Hansie De

Plessis, Arnaud Du

Plessis, Arnaud Du

Kariata, Junior

Kariata, Junior

van Mollendorf, Erich

van Mollendorf, Erich

Green, Zane

Green, Zane