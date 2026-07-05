Windhoek Jets

Windhoek Jets

Gender:Men

Players

2023 Players

Arnaud Du Plessis

Divan la Cock

Namibia

Erich van Mollendorf

Namibia

Faridoun Jaffery

Franko Kerneels Bergh

Namibia

Franscois Schalk Du Plessis

Namibia

Hansie De Villiers

Jan Balt

Namibia

Jan Nicolaas Frylinck

Namibia

Joshuan Julius

Namibia

Junior Kariata

Namibia

Kristin Louw

Mika Mutumbe

Namibia

Morris Gerhardt Kariata

Namibia

Niko Davin

Namibia

Pieter Wouter Niehaus

Namibia

Shaun Fouche

Namibia

Simon Shikongo

Zane Edward Green

Namibia

Statistics

Richelieu Franchise T20 2023

Matches Played6
Won3
Drawn0
Lost3
No result0

Another teams

Bonn Blue Star

Bonn Blue Star

Redlands

Redlands

Gorakhpur Lions

Gorakhpur Lions

South Brisbane

South Brisbane

Lucknow Falcons

Lucknow Falcons

Koln Challengers

Koln Challengers

Golden Star

Golden Star

Valley

Valley

Noida Super Kings

Noida Super Kings

Etosha Wildcats

Etosha Wildcats