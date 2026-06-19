T20 Namibia Tri-Series
Namibia vs Hong Kong, China
T20 Namibia Tri-Series
NAM
HKG
Namibia vs Nigeria
T20 Namibia Tri-Series
NAM
NIG
Namibia vs Hong Kong, China
T20 Namibia Tri-Series
NAM
230
HKG
200
Namibia vs Nigeria
T20 Namibia Tri-Series
NAM
NIG
wicket keeper
|Full name:
|Zane Edward Green
|Nationality:
|Namibia
|Batting style:
|left handed batsman
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|33
|39
|25
|69
|59
|Innings
|0
|0
|0
|0
|0
|Overs
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|0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
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|0
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|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|0
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|0
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|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|33
|39
|25
|69
|59
|Innings
|27
|30
|48
|62
|46
|Not outs
|2
|7
|3
|5
|11
|Runs
|662
|323
|664
|1312
|560
|Balls Faced
|783
|316
|1692
|1792
|555
|Avg
|26.48
|14.04
|14.75
|23.01
|16
|SR
|84.54
|102.21
|39.24
|73.21
|100.9
|Fours
|64
|25
|97
|126
|48
|Fifties
|2
|0
|2
|6
|0
|Sixies
|10
|7
|1
|16
|12
|Highest
|75
|32
|65
|75
|44
|Hundreds
|0
|0
|0
|0
|0
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NAM
230
HKG
200
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