Zane Edward Green

Zane Edward Green

wicket keeper

Full name:Zane Edward Green
Nationality:Namibia
Batting style:left handed batsman

Teams

2026 Teams

Namibia

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches3339256959
Innings00000
Overs00000
Balls-----
Maidens00000
Runs00000
Wickets00000
Avg00000
SR00000
Eco00000
BB00000
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches3339256959
Innings2730486246
Not outs273511
Runs6623236641312560
Balls Faced78331616921792555
Avg26.4814.0414.7523.0116
SR84.54102.2139.2473.21100.9
Fours64259712648
Fifties20260
Sixies10711612
Highest7532657544
Hundreds00000

Zane Edward Green Schedule & Results

Another Players

Brassell, Jack Thomas

Brassell, Jack Thomas

Cock, Divan la

Cock, Divan la

Lita, Addo

Lita, Addo

Davin, Niko

Davin, Niko

Shikongo, Ben

Shikongo, Ben

Brussell, Jack

Brussell, Jack

Kotze, JP

Kotze, JP

Julius, Joshuan

Julius, Joshuan

Mutumbe, Mika

Mutumbe, Mika

Ya France, Pikky

Ya France, Pikky