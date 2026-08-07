Gaurav Puri
batsman
|Full name:
|Gaurav Puri
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|8
|13
|14
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|8
|13
|14
|Innings
|9
|12
|12
|Not outs
|1
|4
|2
|Runs
|330
|300
|242
|Balls Faced
|791
|294
|155
|Avg
|41.25
|37.5
|24.2
|SR
|41.71
|102.04
|156.12
|Fours
|38
|17
|14
|Fifties
|1
|2
|1
|Sixies
|1
|10
|19
|Highest
|131
|57
|93
|Hundreds
|2
|0
|0