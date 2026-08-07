Gaurav Puri

Gaurav Puri

batsman

Full name:Gaurav Puri
Nationality:India
Batting style:right handed batsman

Teams

2025 Teams

Chandigarh

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches81314
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches81314
Innings91212
Not outs142
Runs330300242
Balls Faced791294155
Avg41.2537.524.2
SR41.71102.04156.12
Fours381714
Fifties121
Sixies11019
Highest1315793
Hundreds200

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