Raj Angad Bawa

Indian Premier League
Rajasthan Royals vs Mumbai Indians
Indian Premier League
Barsapara Cricket Stadium, Jaipur
RR
150
MI
123
Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru
Indian Premier League
Wankhede Stadium, Mumbai
MI
222
RCB
240
Mumbai Indians vs Punjab Kings
Indian Premier League
Wankhede Stadium, Mumbai
MI
195
PBKS
198
Gujarat Titans vs Mumbai Indians
Indian Premier League
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
GT
100
MI
199
Mumbai Indians vs Chennai Super Kings
Indian Premier League
Wankhede Stadium, Mumbai
MI
104
CSK
207
Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad
Indian Premier League
Wankhede Stadium, Mumbai
MI
243
SRH
249
Chennai Super Kings vs Mumbai Indians
Indian Premier League
MA Chidambaram Stadium, Chennai
CSK
160
MI
159
Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants
Indian Premier League
Wankhede Stadium, Mumbai
MI
229
LSG
228
Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians
Indian Premier League
Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Bangalore
RCB
167
MI
166
Punjab Kings vs Mumbai Indians
Indian Premier League
Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Mohali
PBKS
200
MI
205
Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians
Indian Premier League
Eden Gardens Stadium, Kolkata
KKR
148
MI
147
Mumbai Indians vs Rajasthan Royals
Indian Premier League
Wankhede Stadium, Mumbai
MI
175
RR
205