Raj Angad Bawa

Raj Angad Bawa

all rounder

Full name:Raj Angad Bawa
Nationality:India
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Chandigarh

Mumbai Indians

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches226
Innings323
Overs44.010.310.0
Balls---
Maidens700
Runs1472586
Wickets353
Avg49528.66
SR8812.620
Eco3.342.388.6
BB242
4w010
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches226
Innings325
Not outs002
Runs152489
Balls Faced3191373
Avg50.66229.66
SR47.6430.76121.91
Fours2203
Fifties000
Sixies006
Highest44440
Hundreds000

Raj Angad Bawa Schedule & Results

Indian Premier League

ResultRajasthan Royals vs Mumbai Indians

Rajasthan Royals vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Barsapara Cricket Stadium, Jaipur

RR

RR

150

MI

MI

123

ResultMumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru

Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

222

RCB

RCB

240

ResultMumbai Indians vs Punjab Kings

Mumbai Indians vs Punjab Kings

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

195

PBKS

PBKS

198

ResultGujarat Titans vs Mumbai Indians

Gujarat Titans vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

100

MI

MI

199

ResultMumbai Indians vs Chennai Super Kings

Mumbai Indians vs Chennai Super Kings

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

104

CSK

CSK

207

ResultMumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad

Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

243

SRH

SRH

249

ResultChennai Super Kings vs Mumbai Indians

Chennai Super Kings vs Mumbai Indians

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

160

MI

MI

159

ResultMumbai Indians vs Lucknow Super Giants

Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

229

LSG

LSG

228

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians

Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Bangalore

RCB

RCB

167

MI

MI

166

ResultPunjab Kings vs Mumbai Indians

Punjab Kings vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

200

MI

MI

205

ResultKolkata Knight Riders vs Mumbai Indians

Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

148

MI

MI

147

ResultMumbai Indians vs Rajasthan Royals

Mumbai Indians vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

175

RR

RR

205

Raj Bawa News

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If you are interested in learning everything firsthand about cricketer Raj Bawa, you will find all the information about him here: past match results, tournament participation, and what motivates him to take the field every time.

Big Setback for Mumbai Indians Ahead of Crucial IPL Phase

Big Setback for Mumbai Indians Ahead of Crucial IPL Phase

Mumbai Indians are still set to play two more games before the tournament ends. But right before the same, two of their key players have been injured and returned to their homes. Quinton de Kock and Raj Bawa have been ruled out of the tournament.

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