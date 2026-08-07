Shivam Bhambri

Shivam Bhambri

batsman

Full name:Shivam Bhambri
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break

Teams

2026 Teams

Chandigarh

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches91619
Innings001
Overs001.0
Balls---
Maidens000
Runs0014
Wickets000
Avg000
SR000
Eco0014
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches91619
Innings101519
Not outs011
Runs355380557
Balls Faced556471426
Avg35.527.1430.94
SR63.8480.67130.75
Fours464151
Fifties033
Sixies3626
Highest15771106
Hundreds201

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