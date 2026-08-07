Shivam Bhambri
batsman
|Full name:
|Shivam Bhambri
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|leg break
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|16
|19
|Innings
|0
|0
|1
|Overs
|0
|0
|1.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|14
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|14
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|16
|19
|Innings
|10
|15
|19
|Not outs
|0
|1
|1
|Runs
|355
|380
|557
|Balls Faced
|556
|471
|426
|Avg
|35.5
|27.14
|30.94
|SR
|63.84
|80.67
|130.75
|Fours
|46
|41
|51
|Fifties
|0
|3
|3
|Sixies
|3
|6
|26
|Highest
|157
|71
|106
|Hundreds
|2
|0
|1