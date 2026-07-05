Haseeb Ghafoor
wicket keeper
|Full name:
|Haseeb Ghafoor
|Nationality:
|Saudi Arabia
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|5
|12
|5
|12
|Innings
|0
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|5
|12
|5
|12
|Innings
|1
|10
|1
|10
|Not outs
|0
|5
|0
|5
|Runs
|24
|140
|24
|140
|Balls Faced
|27
|136
|27
|136
|Avg
|24
|28
|24
|28
|SR
|88.88
|102.94
|88.88
|102.94
|Fours
|3
|7
|3
|7
|Fifties
|0
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|7
|0
|7
|Highest
|24
|36
|24
|36
|Hundreds
|0
|0
|0
|0