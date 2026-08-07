Henan Nazir Malik
batsman
|Full name:
|Henan Nazir Malik
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|14
|8
|Innings
|2
|0
|0
|Overs
|3.0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|0
|0
|Runs
|6
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|2
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|14
|8
|Innings
|16
|14
|6
|Not outs
|0
|3
|0
|Runs
|334
|567
|74
|Balls Faced
|757
|664
|105
|Avg
|20.87
|51.54
|12.33
|SR
|44.12
|85.39
|70.47
|Fours
|35
|47
|5
|Fifties
|1
|2
|0
|Sixies
|2
|10
|0
|Highest
|66
|124
|27
|Hundreds
|0
|2
|0