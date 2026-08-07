Henan Nazir Malik

Henan Nazir Malik

batsman

Full name:Henan Nazir Malik
Nationality:India

Teams

2025 Teams

Jammu And Kashmir

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches9148
Innings200
Overs3.000
Balls---
Maidens100
Runs600
Wickets000
Avg000
SR000
Eco200
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches9148
Innings16146
Not outs030
Runs33456774
Balls Faced757664105
Avg20.8751.5412.33
SR44.1285.3970.47
Fours35475
Fifties120
Sixies2100
Highest6612427
Hundreds020

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