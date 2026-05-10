Rasikh Salam Dar

Indian Premier League
Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians
Indian Premier League
Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Bangalore
RCB
167
MI
166
Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders
Indian Premier League
Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Bangalore
RCB
194
KKR
192
Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru
Indian Premier League
HPCA Stadium, Mohali
PBKS
199
RCB
222
Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru
Indian Premier League
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
SRH
255
RCB
200
Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans
Indian Premier League
HPCA Stadium, Bangalore
RCB
254
GT
162
Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans
Indian Premier League
M.Chinnaswamy Stadium
RCB
161
GT
155