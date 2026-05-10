Rasikh Salam Dar

Rasikh Salam Dar

bowler

Full name:Rasikh Salam Dar
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Baroda

Jammu And Kashmir

Royal Challengers Bengaluru

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches228
Innings328
Overs41.017.426.4
Balls---
Maidens600
Runs14499239
Wickets734
Avg20.573359.75
SR35.1435.3340
Eco3.515.68.96
BB423
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches228
Innings304
Not outs101
Runs45019
Balls Faced49025
Avg22.506.33
SR91.83076
Fours401
Fifties000
Sixies400
Highest4007
Hundreds000

Rasikh Salam Dar Schedule & Results

Indian Premier League

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians

Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Bangalore

RCB

RCB

167

MI

MI

166

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders

Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Bangalore

RCB

RCB

194

KKR

KKR

192

ResultPunjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru

Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

HPCA Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

199

RCB

RCB

222

ResultSunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru

Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

255

RCB

RCB

200

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

HPCA Stadium, Bangalore

RCB

RCB

254

GT

GT

162

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium

RCB

RCB

161

GT

GT

155

Rasikh Salam News

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If you are interested in learning everything firsthand about the cricketer Rasikh Salam, you will find all the information about him here: past match results, participation in tournaments, and what motivates him to take the field every time.

The Untold Story of Rasikh Salam Dar That Is Winning Hearts

The Untold Story of Rasikh Salam Dar That Is Winning Hearts

Rasikh Salam Dar came out as the star for Royal Challengers Bengaluru. In the match against Lucknow Super Giants, he went on to take 4 wickets for the team. Following the game, Irfan Pathan told about the time when he noticed the talent in Rasikh and gave him a chance to play.

Rasikh Salam08:48 PM, 12 May, 2024

RCB vs DC | Twitter abuzz as Delhi Capitals' fielders fumble easy catches granting Jacks-Patidar a series of lifelines

Rasikh Salam07:54 PM, 27 April, 2024

DC vs MI | Twitter lauds Jake Fraser-McGurk’s carnage as Delhi Capitals outmuscle Mumbai Indians

Rasikh Salam11:30 PM, 24 April, 2024

IPL 2024 | Twitter lauds Pant-Axar brilliance as Delhi outmuscle Gujarat in last over thriller

Rasikh Salam12:38 PM, 09 January, 2020

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