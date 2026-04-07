Yudhvir Singh Charak

Indian Premier League
Rajasthan Royals vs Mumbai Indians
Indian Premier League
Barsapara Cricket Stadium, Jaipur
RR
150
MI
123
Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru
Indian Premier League
Barsapara Cricket Stadium, Jaipur
RR
202
RCB
201
Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals
Indian Premier League
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
SRH
216
RR
159
Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals
Indian Premier League
Eden Gardens Stadium, Kolkata
KKR
161
RR
155
Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals
Indian Premier League
Ekana Stadium, Lucknow
LSG
119
RR
159
Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad
Indian Premier League
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
RR
228
SRH
229
Punjab Kings vs Rajasthan Royals
Indian Premier League
Punjab Cricket Association Stadium, Mohali
PBKS
222
RR
228
Rajasthan Royals vs Delhi Capitals
Indian Premier League
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
RR
225
DC
224
Rajasthan Royals vs Gujarat Titans
Indian Premier League
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
RR
152
GT
229
Delhi Capitals vs Rajasthan Royals
Indian Premier League
Arun Jaitley Stadium, Delhi
DC
197
RR
193
Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants
Indian Premier League
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
RR
225
LSG
220
Mumbai Indians vs Rajasthan Royals
Indian Premier League
Wankhede Stadium, Mumbai
MI
175
RR
205
Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals
Indian Premier League
Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Hyderabad
SRH
196
RR
243
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals
Indian Premier League
Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Ahmedabad
GT
219
RR
214