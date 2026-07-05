Shubham Pradeep Khajuria
batsman
|Full name:
|Shubham Pradeep Khajuria
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|58
|60
|34
|Innings
|18
|8
|2
|Overs
|35.2
|21.0
|7.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|6
|0
|0
|Runs
|117
|93
|59
|Wickets
|1
|2
|0
|Avg
|117
|46.5
|0
|SR
|212
|63
|0
|Eco
|3.31
|4.42
|8.42
|BB
|1
|1
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|58
|60
|34
|Innings
|105
|59
|33
|Not outs
|3
|0
|4
|Runs
|3210
|1895
|778
|Balls Faced
|7034
|2318
|647
|Avg
|31.47
|32.11
|26.82
|SR
|45.63
|81.75
|120.24
|Fours
|416
|197
|78
|Fifties
|20
|11
|4
|Sixies
|59
|52
|32
|Highest
|138
|127
|85
|Hundreds
|6
|4
|0