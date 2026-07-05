Shubham Pradeep Khajuria

Shubham Pradeep Khajuria

batsman

Full name:Shubham Pradeep Khajuria
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Jammu And Kashmir

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches586034
Innings1882
Overs35.221.07.0
Balls---
Maidens600
Runs1179359
Wickets120
Avg11746.50
SR212630
Eco3.314.428.42
BB110
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches586034
Innings1055933
Not outs304
Runs32101895778
Balls Faced70342318647
Avg31.4732.1126.82
SR45.6381.75120.24
Fours41619778
Fifties20114
Sixies595232
Highest13812785
Hundreds640

Another Players

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