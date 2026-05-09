Ibrahim Takahashi

Ibrahim Takahashi

all rounder

Full name:Ibrahim Takahashi
Nationality:Japan

Teams

2026 Teams

Japan

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches1515
Innings1515
Overs42.342.3
Balls--
Maidens00
Runs245245
Wickets1313
Avg18.8418.84
SR19.6119.61
Eco5.765.76
BB22
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches1515
Innings1313
Not outs00
Runs141141
Balls Faced140140
Avg10.8410.84
SR100.71100.71
Fours99
Fifties00
Sixies55
Highest3131
Hundreds00

Ibrahim Takahashi Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Another Players

Drake, Ryan

Drake, Ryan

Sakurano, Reo

Sakurano, Reo

Kimura, Shogo

Kimura, Shogo

Taniyama, Makoto

Taniyama, Makoto

Thurgate, Marcus

Thurgate, Marcus

Thurgate, Ashley

Thurgate, Ashley

Hardgrave-Abe, Koji

Hardgrave-Abe, Koji

Stafford, Kazuma

Stafford, Kazuma

Yamashita, Jun

Yamashita, Jun

Nawarathna, Supun

Nawarathna, Supun