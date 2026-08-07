Jagjit Singh Sandhu

Jagjit Singh Sandhu

batsman

Full name:Jagjit Singh Sandhu
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Chandigarh

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches131814
Innings191814
Overs318.0156.045.4
Balls---
Maidens6170
Runs1082927341
Wickets462112
Avg23.5244.1428.41
SR41.4744.5722.83
Eco3.45.947.46
BB834
4w301
5w400
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches131814
Innings1192
Not outs451
Runs109915
Balls Faced195684
Avg15.5722.755
SR55.89133.82125
Fours1660
Fifties000
Sixies450
Highest46475
Hundreds000

Another Players

Sran, Barinder

Sran, Barinder

Puri, Gaurav

Puri, Gaurav

Singh, Abhishek

Singh, Abhishek

Bawa, Raj Angad

Bawa, Raj Angad

Sudan, Akash

Sudan, Akash

Lather, Bhagmender Balbir

Lather, Bhagmender Balbir

Chaudhary, Yuvraj

Chaudhary, Yuvraj

Kashyap, Vishu

Kashyap, Vishu

Ashwin, Murugan

Ashwin, Murugan

Vaidik, Parmesh

Vaidik, Parmesh