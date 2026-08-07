Jagjit Singh Sandhu
batsman
|Full name:
|Jagjit Singh Sandhu
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|13
|18
|14
|Innings
|19
|18
|14
|Overs
|318.0
|156.0
|45.4
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|61
|7
|0
|Runs
|1082
|927
|341
|Wickets
|46
|21
|12
|Avg
|23.52
|44.14
|28.41
|SR
|41.47
|44.57
|22.83
|Eco
|3.4
|5.94
|7.46
|BB
|8
|3
|4
|4w
|3
|0
|1
|5w
|4
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|13
|18
|14
|Innings
|11
|9
|2
|Not outs
|4
|5
|1
|Runs
|109
|91
|5
|Balls Faced
|195
|68
|4
|Avg
|15.57
|22.75
|5
|SR
|55.89
|133.82
|125
|Fours
|16
|6
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|4
|5
|0
|Highest
|46
|47
|5
|Hundreds
|0
|0
|0