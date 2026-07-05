Jaimie-Lee Strang

Jaimie-Lee Strang

wicket keeper

Full name:Jaimie-Lee Strang
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Dragons Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches4
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches4
Innings3
Not outs0
Runs30
Balls Faced43
Avg10
SR69.76
Fours3
Fifties0
Sixies0
Highest28
Hundreds0

Jaimie-Lee Strang Schedule & Results

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