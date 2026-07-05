James Seymour

James Seymour

batsman

Full name:James Seymour
Nationality:Australia

Teams

2025 Teams

Victoria

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches5414
Innings203
Overs4.005.0
Balls---
Maidens100
Runs16028
Wickets000
Avg000
SR000
Eco405.6
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches5414
Innings9412
Not outs012
Runs25476154
Balls Faced589111116
Avg28.2225.3315.4
SR43.1268.46132.75
Fours36514
Fifties110
Sixies217
Highest1055125
Hundreds100

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