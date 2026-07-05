James Seymour
batsman
|Full name:
|James Seymour
|Nationality:
|Australia
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|4
|14
|Innings
|2
|0
|3
|Overs
|4.0
|0
|5.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|0
|0
|Runs
|16
|0
|28
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|4
|0
|5.6
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|4
|14
|Innings
|9
|4
|12
|Not outs
|0
|1
|2
|Runs
|254
|76
|154
|Balls Faced
|589
|111
|116
|Avg
|28.22
|25.33
|15.4
|SR
|43.12
|68.46
|132.75
|Fours
|36
|5
|14
|Fifties
|1
|1
|0
|Sixies
|2
|1
|7
|Highest
|105
|51
|25
|Hundreds
|1
|0
|0