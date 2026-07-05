Jonathan Adam Merlo

Jonathan Adam Merlo

all rounder

Full name:Jonathan Adam Merlo
Nationality:Australia

Teams

2026 Teams

Melbourne Stars

Victoria

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches5179
Innings7173
Overs34.0108.34.0
Balls---
Maidens310
Runs13269430
Wickets2230
Avg6630.170
SR10228.30
Eco3.886.397.5
BB250
4w000
5w010
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches5179
Innings8158
Not outs121
Runs12322846
Balls Faced41329445
Avg17.5717.536.57
SR29.7877.55102.22
Fours13145
Fifties100
Sixies050
Highest6410115
Hundreds010

Another Players

Rauf, Haris

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Fotia, Matthew

Fotia, Matthew

Blackford, Liam

Blackford, Liam

Webster, Beau

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Couch, Brody L

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Kellaway, Campbell

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O'Neill, Fergus

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Paris, Joel

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Perry, Mitch

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Agar, Wes

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