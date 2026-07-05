Jonathan Adam Merlo
all rounder
|Full name:
|Jonathan Adam Merlo
|Nationality:
|Australia
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|17
|9
|Innings
|7
|17
|3
|Overs
|34.0
|108.3
|4.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|3
|1
|0
|Runs
|132
|694
|30
|Wickets
|2
|23
|0
|Avg
|66
|30.17
|0
|SR
|102
|28.3
|0
|Eco
|3.88
|6.39
|7.5
|BB
|2
|5
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|1
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|17
|9
|Innings
|8
|15
|8
|Not outs
|1
|2
|1
|Runs
|123
|228
|46
|Balls Faced
|413
|294
|45
|Avg
|17.57
|17.53
|6.57
|SR
|29.78
|77.55
|102.22
|Fours
|13
|14
|5
|Fifties
|1
|0
|0
|Sixies
|0
|5
|0
|Highest
|64
|101
|15
|Hundreds
|0
|1
|0