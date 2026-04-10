Fergus O'Neill

Fergus O'Neill

all rounder

Full name:Fergus O'Neill
Nationality:Australia
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast

Teams

2026 Teams

Melbourne Renegades

Nottinghamshire

Victoria

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches96
Innings176
Overs261.553.0
Balls--
Maidens681
Runs673202
Wickets278
Avg24.9225.25
SR58.1839.75
Eco2.573.81
BB64
4w11
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches96
Innings144
Not outs21
Runs19443
Balls Faced44385
Avg16.1614.33
SR43.7950.58
Fours262
Fifties00
Sixies10
Highest3516
Hundreds00

Fergus O'Neill Schedule & Results

County Championship

Another Players

Fotia, Matthew

Fotia, Matthew

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

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Blackford, Liam

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Merlo, Jonathan

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Harrison, Calvin

Fernando, Asitha

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