Brody L Couch

Brody L Couch

bowler

Full name:Brody L Couch
Nationality:Australia

Teams

2026 Teams

Melbourne Stars

Perth Scorchers

San Francisco Unicorns

Western Australia

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1615
Innings2615
Overs12.048.046.0
Balls---
Maidens100
Runs73296393
Wickets1618
Avg7349.3321.83
SR724815.33
Eco6.086.168.54
BB123
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1615
Innings146
Not outs033
Runs11012
Balls Faced43620
Avg1104
SR2527.7760
Fours001
Fifties000
Sixies010
Highest168
Hundreds000

Brody L Couch Schedule & Results

Major League Cricket

ResultLos Angeles Knight Riders vs San Francisco Unicorns

Los Angeles Knight Riders vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

(6 ov.) 70/1

SAN

SAN

150

ResultTexas Super Kings vs San Francisco Unicorns

Texas Super Kings vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

152

SAN

SAN

153

ResultSan Francisco Unicorns vs Texas Super Kings

San Francisco Unicorns vs Texas Super Kings

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

139

TEX

TEX

161

ResultSan Francisco Unicorns vs Seattle Orcas

San Francisco Unicorns vs Seattle Orcas

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

192

SEA

SEA

191

ResultSan Francisco Unicorns vs Washington Freedom

San Francisco Unicorns vs Washington Freedom

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

193

WAS

WAS

190

ResultWashington Freedom vs San Francisco Unicorns

Washington Freedom vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

(7 ov.) 40/3

SAN

SAN

126

UpcomingSan Francisco Unicorns vs Mi New York

San Francisco Unicorns vs Mi New York

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

NEW

NEW

UpcomingMi New York vs San Francisco Unicorns

Mi New York vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

SAN

SAN

UpcomingSan Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders

San Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

LOS

LOS

UpcomingSeattle Orcas vs San Francisco Unicorns

Seattle Orcas vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

SAN

SAN

Another Players

Rauf, Haris

Rauf, Haris

Greer, Samuel

Greer, Samuel

McKenzie, Hamish

McKenzie, Hamish

Critchel, Keaton

Critchel, Keaton

Webster, Beau

Webster, Beau

Jackson, Bryce

Jackson, Bryce

Krishnamurthi, Sanjay Prasad

Krishnamurthi, Sanjay Prasad

Goodwin, Jayden

Goodwin, Jayden

Crawley, Zak

Crawley, Zak

Merlo, Jonathan

Merlo, Jonathan