Javon Philip Ramon Scantlebury-Searles

Javon Philip Ramon Scantlebury-Searles

all rounder

Full name:Javon Philip Ramon Scantlebury-Searles
Nationality:Barbados
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium

Teams

2026 Teams

India Tigers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches91756
Innings151431
Overs149.5100.277.0
Balls---
Maidens3272
Runs541464680
Wickets262129
Avg20.822.0923.44
SR34.5728.6615.93
Eco3.614.628.83
BB1134
4w002
5w200
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches91756
Innings141035
Not outs1210
Runs102107235
Balls Faced00227
Avg7.8413.379.4
SR00103.52
Fours0021
Fifties100
Sixies0010
Highest562229
Hundreds000

Another Players

Gayle, Chris

Gayle, Chris

Tye, Andrew

Tye, Andrew

Ganegama, Akalanka

Ganegama, Akalanka

Uthappa, Robin

Uthappa, Robin

Jakati, Shadab

Jakati, Shadab

Sharma, Manan

Sharma, Manan

Mithun, Abhimanyu

Mithun, Abhimanyu

Negi, Pawan

Negi, Pawan

Stewart, Navin

Stewart, Navin

Rasool, Parvez

Rasool, Parvez