Javon Philip Ramon Scantlebury-Searles
all rounder
|Full name:
|Javon Philip Ramon Scantlebury-Searles
|Nationality:
|Barbados
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm fast medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|17
|56
|Innings
|15
|14
|31
|Overs
|149.5
|100.2
|77.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|32
|7
|2
|Runs
|541
|464
|680
|Wickets
|26
|21
|29
|Avg
|20.8
|22.09
|23.44
|SR
|34.57
|28.66
|15.93
|Eco
|3.61
|4.62
|8.83
|BB
|11
|3
|4
|4w
|0
|0
|2
|5w
|2
|0
|0
|10w
|1
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|17
|56
|Innings
|14
|10
|35
|Not outs
|1
|2
|10
|Runs
|102
|107
|235
|Balls Faced
|0
|0
|227
|Avg
|7.84
|13.37
|9.4
|SR
|0
|0
|103.52
|Fours
|0
|0
|21
|Fifties
|1
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|10
|Highest
|56
|22
|29
|Hundreds
|0
|0
|0