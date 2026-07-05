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2026 Players
Aaron James Finch
Australia
Abhimanyu Mithun
India
Abu Nechim Ahmed
Ambati Thirupathi Rayudu
Amit Gajanan Paunikar
Amit Paunikar
Amitoze Singh
Andrew James Tye
Anup Ahlawat
Balapuwaduge Manukulasuriya Amith Jeevan Mendis
Sri lanka
Christopher Henry Gayle
Jamaica
Denesh Ramdin
Trinidad and Tobago
Javon Philip Ramon Scantlebury-Searles
Barbados
Kamau Sadiki Leverock
Bermuda
Kirk Anton Edwards
Kirk Edwards
Kuldeep Randhir Hooda
Magina Thilan Thushara Mirando
Manan Sharma
Navin Derrick Stewart
Neil Wagner
New Zealand
Parvez Ghulam Rasool Zargar
Pawan Negi
Robin Venu Uthappa
Samar Safdar Quadri
Samit Rohit Patel
England
Shadab Bashir Jakati
Shahbaz Nadeem
Shikhar Dhawan
Sumit Singh
Tillakaratne Mudiyanselage Dilshan
Sri Lanka
Tino la Bertram Best
Tisse Appuhamilage Milinda Siriwardana
Withanaarchchige Chamara Akalanka Ganegama
Border
Kowloon Cricket Club
India Captains
Hyderabad Kingsmen
Tbc A
Rawalpindi Pindiz
Reyes de Arganda
Little Sai Wan Cricket Club
Daredevils Delhi
Dhumketu