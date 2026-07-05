India Tigers

India Tigers

Gender:Men

Players

2026 Players

Aaron James Finch

Australia

Abhimanyu Mithun

India

Abu Nechim Ahmed

India

Ambati Thirupathi Rayudu

India

Amit Gajanan Paunikar

India

Amit Paunikar

Amitoze Singh

India

Andrew James Tye

Australia

Anup Ahlawat

Balapuwaduge Manukulasuriya Amith Jeevan Mendis

Sri lanka

Christopher Henry Gayle

Jamaica

Denesh Ramdin

Trinidad and Tobago

Javon Philip Ramon Scantlebury-Searles

Barbados

Kamau Sadiki Leverock

Bermuda

Kirk Anton Edwards

Barbados

Kirk Edwards

Kuldeep Randhir Hooda

India

Magina Thilan Thushara Mirando

Sri lanka

Manan Sharma

India

Navin Derrick Stewart

Neil Wagner

New Zealand

Parvez Ghulam Rasool Zargar

India

Pawan Negi

India

Robin Venu Uthappa

India

Samar Safdar Quadri

India

Samit Rohit Patel

England

Shadab Bashir Jakati

India

Shahbaz Nadeem

India

Shikhar Dhawan

India

Sumit Singh

India

Tillakaratne Mudiyanselage Dilshan

Sri Lanka

Tino la Bertram Best

Barbados

Tisse Appuhamilage Milinda Siriwardana

Sri lanka

Withanaarchchige Chamara Akalanka Ganegama

Sri lanka

Another teams

Border

Border

Kowloon Cricket Club

Kowloon Cricket Club

India Captains

India Captains

Hyderabad Kingsmen

Hyderabad Kingsmen

Tbc A

Tbc A

Rawalpindi Pindiz

Rawalpindi Pindiz

Reyes de Arganda

Reyes de Arganda

Little Sai Wan Cricket Club

Little Sai Wan Cricket Club

Daredevils Delhi

Daredevils Delhi

Dhumketu

Dhumketu