Andrew James Tye

Andrew James Tye

bowler

Full name:Andrew James Tye
Nationality:Australia

Teams

2026 Teams

India Tigers

Melbourne Renegades

Northamptonshire

Perth Scorchers

Yorkshire

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches732960229
Innings7311760226
Overs64.3113.5283.1507.3820.2
Balls-----
Maidens1168154
Runs39299799127906748
Wickets124727130320
Avg32.6621.2136.721.4621.08
SR32.2514.5362.9223.4215.38
Eco6.078.753.495.498.22
BB54665
4w01059
5w10043
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches732960229
Innings715103595
Not outs3701439
Runs578352336723
Balls Faced4876112302561
Avg14.2510.375.21612.91
SR118.75109.2146.42111.25128.87
Fours5542546
Fifties00000
Sixies2421641
Highest1920104444
Hundreds00000

Andrew James Tye Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultNottinghamshire vs Yorkshire

Nottinghamshire vs Yorkshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

167

YOR

YOR

169

ResultYorkshire vs Derbyshire

Yorkshire vs Derbyshire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

195

DER

DER

194

ResultDurham vs Yorkshire

Durham vs Yorkshire

T20 Blast

County Ground

DUR

DUR

93

YOR

YOR

151

ResultYorkshire vs Gloucestershire

Yorkshire vs Gloucestershire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

104

GLO

GLO

217

ResultYorkshire vs Lancashire

Yorkshire vs Lancashire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

213

LAN

LAN

107

ResultLeicestershire vs Yorkshire

Leicestershire vs Yorkshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

147

YOR

YOR

135

ResultHampshire vs Yorkshire

Hampshire vs Yorkshire

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

155

YOR

YOR

150

ResultDerbyshire vs Yorkshire

Derbyshire vs Yorkshire

T20 Blast

Queen's Park

DER

DER

215

YOR

YOR

215

ResultYorkshire vs Durham

Yorkshire vs Durham

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

208

DUR

DUR

205

UpcomingYorkshire vs Leicestershire

Yorkshire vs Leicestershire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

LEI

LEI

One-Day Cup

Andrew Tye News

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If you are interested in the latest news about Andrew Tye, here you can find out the most relevant ones: how many cricket training sessions he has per week and what motivation helps him to go out on the field and beat his opponents.

‌BBL 13 | Morris-Tye star with ball as Scorchers cement playoff spot after drubbing table-toppers in Perth

‌BBL 13 | Morris-Tye star with ball as Scorchers cement playoff spot after drubbing table-toppers in Perth

Despite a good start to the chase, Brisbane Heat failed to keep up their winning streak as Lance Morris and Andrew Tye rattled them in Perth. The Scorchers’ top-order was challenged in the first innings but Nick Hobson and Cooper Connolly’s gritty knocks gave them the winning total.

Andrew Tye10:18 PM, 04 April, 2022

IPL 2022, LSG vs SRH | Twitter reacts to 'Captain Cool' Kane Williamson expressing his emotions after getting dismissed off scoop shot

Andrew Tye10:47 PM, 25 August, 2021

IPL 2021 | Rajasthan Royals sign Tabraiz Shamsi as replacement for Andrew Tye

Andrew Tye02:35 PM, 17 July, 2021

Takeaways for Australia from the Windies series ft. Unimpressive fringe pacers, Marsh's golden run and finishers conundrum

Andrew Tye02:23 PM, 09 July, 2021

Spots up for grabs as Australia approach Windies litmus test with an eye on World T20

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