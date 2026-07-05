Navin Derrick Stewart

Navin Derrick Stewart

bowler

Full name:Navin Derrick Stewart
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium

Teams

2026 Teams

India Tigers

Konark Suryas Odisha

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classT20
Matches432
Innings726
Overs89.063.3
Balls--
Maidens120
Runs317583
Wickets713
Avg45.2844.84
SR76.2829.3
Eco3.569.18
BB33
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classT20
Matches432
Innings620
Not outs08
Runs27163
Balls Faced0120
Avg4.513.58
SR0135.83
Fours08
Fifties00
Sixies012
Highest1633
Hundreds00

Another Players

Singh, Anureet

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Sharma, Rahul

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Pathan, Irfan

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Panesar, Monty

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Bishnoi, Rajesh

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Karia, Jesal

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Shah, Pinal

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Murtagh, Tim

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Abdulla, Iqbal

Abdulla, Iqbal

Patel, Samit

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