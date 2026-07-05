Navin Derrick Stewart
bowler
|Full name:
|Navin Derrick Stewart
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm fast medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|T20
|Matches
|4
|32
|Innings
|7
|26
|Overs
|89.0
|63.3
|Balls
|-
|-
|Maidens
|12
|0
|Runs
|317
|583
|Wickets
|7
|13
|Avg
|45.28
|44.84
|SR
|76.28
|29.3
|Eco
|3.56
|9.18
|BB
|3
|3
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|First class
|T20
|Matches
|4
|32
|Innings
|6
|20
|Not outs
|0
|8
|Runs
|27
|163
|Balls Faced
|0
|120
|Avg
|4.5
|13.58
|SR
|0
|135.83
|Fours
|0
|8
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|12
|Highest
|16
|33
|Hundreds
|0
|0