Jeetendra Bhagirath Sharma
bowler
|Full name:
|Jeetendra Bhagirath Sharma
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|Matches
|1
|4
|Innings
|2
|3
|Overs
|5.0
|8.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|18
|36
|Wickets
|1
|1
|Avg
|18
|36
|SR
|30
|48
|Eco
|3.6
|4.5
|BB
|1
|1
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|Matches
|1
|4
|Innings
|1
|3
|Not outs
|1
|1
|Runs
|8
|5
|Balls Faced
|21
|27
|Avg
|0
|2.5
|SR
|38.09
|18.51
|Fours
|2
|0
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|8
|4
|Hundreds
|0
|0