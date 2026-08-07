Jeetendra Bhagirath Sharma

Jeetendra Bhagirath Sharma

bowler

Full name:Jeetendra Bhagirath Sharma

Teams

2025 Teams

Sikkim

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches14
Innings23
Overs5.08.0
Balls--
Maidens00
Runs1836
Wickets11
Avg1836
SR3048
Eco3.64.5
BB11
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches14
Innings13
Not outs11
Runs85
Balls Faced2127
Avg02.5
SR38.0918.51
Fours20
Fifties00
Sixies00
Highest84
Hundreds00

Another Players

Sangma, Chengkam

Sangma, Chengkam

Praad, Sankar

Praad, Sankar

Bind, Jyoti

Bind, Jyoti

Sherpa, Galpo

Sherpa, Galpo

Singh, Anureet

Singh, Anureet

Chaudhary, Ishwar

Chaudhary, Ishwar

Malik, Ankur Sohanveer

Malik, Ankur Sohanveer

Thapa, Asish

Thapa, Asish

Karki, Kishan

Karki, Kishan

Tamang, Plazor

Tamang, Plazor