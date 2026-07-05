Adil Amin

Adil Amin

batsman

Full name:Adil Amin
Nationality:Pakistan

Teams

2026 Teams

Peshawar Region

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches8510971
Innings787337
Overs391.4327.4100.0
Balls---
Maidens6990
Runs11481817729
Wickets202423
Avg57.475.731.69
SR117.581.9126.08
Eco2.935.547.29
BB524
4w101
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches8510971
Innings13110062
Not outs92315
Runs427534491176
Balls Faced844540151039
Avg35.0444.7925.02
SR50.6285.9113.18
Fours53430997
Fifties24221
Sixies216230
Highest21114053
Hundreds560

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