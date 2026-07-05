Adil Amin
batsman
|Full name:
|Adil Amin
|Nationality:
|Pakistan
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|85
|109
|71
|Innings
|78
|73
|37
|Overs
|391.4
|327.4
|100.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|69
|9
|0
|Runs
|1148
|1817
|729
|Wickets
|20
|24
|23
|Avg
|57.4
|75.7
|31.69
|SR
|117.5
|81.91
|26.08
|Eco
|2.93
|5.54
|7.29
|BB
|5
|2
|4
|4w
|1
|0
|1
|5w
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|85
|109
|71
|Innings
|131
|100
|62
|Not outs
|9
|23
|15
|Runs
|4275
|3449
|1176
|Balls Faced
|8445
|4015
|1039
|Avg
|35.04
|44.79
|25.02
|SR
|50.62
|85.9
|113.18
|Fours
|534
|309
|97
|Fifties
|24
|22
|1
|Sixies
|21
|62
|30
|Highest
|211
|140
|53
|Hundreds
|5
|6
|0