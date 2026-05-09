Kendel Kadowaki-Fleming

Kendel Kadowaki-Fleming

batsman

Full name:Kendel Kadowaki-Fleming
Nationality:Japan

Teams

2026 Teams

Japan

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches1515
Innings11
Overs1.01.0
Balls--
Maidens00
Runs88
Wickets00
Avg00
SR00
Eco88
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches1515
Innings1515
Not outs11
Runs558558
Balls Faced362362
Avg39.8539.85
SR154.14154.14
Fours4040
Fifties33
Sixies3333
Highest114114
Hundreds11

Kendel Kadowaki-Fleming Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

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