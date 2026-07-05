Kenroy Da Costa Williams

Kenroy Da Costa Williams

wicket keeper

Full name:Kenroy Da Costa Williams
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2023 Teams

Surrey Kings

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches29191
Innings42140
Overs492.379.10
Balls---
Maidens9640
Runs13693140
Wickets4770
Avg29.1244.850
SR62.8767.850
Eco2.773.960
BB720
4w200
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches29191
Innings50160
Not outs520
Runs9152400
Balls Faced000
Avg20.3317.140
SR000
Fours000
Fifties400
Sixies000
Highest82400
Hundreds000

Another Players

Thomas, Aldane

Thomas, Aldane

Stephens, Antwain

Stephens, Antwain

Bailey, Andre

Bailey, Andre

Wolliston, Damion

Wolliston, Damion

Riley, Mickayle

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Lewis, Kennar

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Barnes, Brad Omarley

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Comerie, Matthew

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Royal, Jeavor

Royal, Jeavor

Dennis, Andre

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