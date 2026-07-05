Kenroy Da Costa Williams
wicket keeper
|Full name:
|Kenroy Da Costa Williams
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|29
|19
|1
|Innings
|42
|14
|0
|Overs
|492.3
|79.1
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|96
|4
|0
|Runs
|1369
|314
|0
|Wickets
|47
|7
|0
|Avg
|29.12
|44.85
|0
|SR
|62.87
|67.85
|0
|Eco
|2.77
|3.96
|0
|BB
|7
|2
|0
|4w
|2
|0
|0
|5w
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|29
|19
|1
|Innings
|50
|16
|0
|Not outs
|5
|2
|0
|Runs
|915
|240
|0
|Balls Faced
|0
|0
|0
|Avg
|20.33
|17.14
|0
|SR
|0
|0
|0
|Fours
|0
|0
|0
|Fifties
|4
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|82
|40
|0
|Hundreds
|0
|0
|0