Surrey Kings

Surrey Kings

Gender:Men

Players

2023 Players

Andre Dennis

Andre Dwayne Russell

Jamaica

Andre Richard Bailey

Antwain Stephens

Brad Omarley Barnes

Jamaica

Damion Wolliston

Deethmar Anderson

Javaughn Buchanan

Jeavor Royal

Jamaica

Jermaine Blackwood

Jamaica

Kennar Lewis

Grenada

Kenroy Da Costa Williams

Kirk Mckenzie

India

Kymani Wilson

Matthew Comerie

Mickayle Riley

Ojay Shields

Jamaica

Patrick Marlon Harty

Shalome Parnell

Shaquille Greenwood

Sheldon Shane Cottrell

Trinidad and Tobago

Tevin Gilzene

Jamaica

Statistics

Jamaica T10 League 2023

Matches Played10
Won9
Drawn0
Lost1
No result0

Another teams

Zinitis

Zinitis

3rd Place

3rd Place

Eagle Nashik Titans

Eagle Nashik Titans

Chhatrapati Sambhaji Kings

Chhatrapati Sambhaji Kings

Ratnagiri Jets

Ratnagiri Jets

Solapur Royals

Solapur Royals

Middlesex Titans

Middlesex Titans

Kolhapur Tuskers

Kolhapur Tuskers

Surrey Royals

Surrey Royals

Australia A

Australia A