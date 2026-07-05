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2023 Players
Andre Dennis
Andre Dwayne Russell
Jamaica
Andre Richard Bailey
Antwain Stephens
Brad Omarley Barnes
Damion Wolliston
Deethmar Anderson
Javaughn Buchanan
Jeavor Royal
Jermaine Blackwood
Kennar Lewis
Grenada
Kenroy Da Costa Williams
Kirk Mckenzie
India
Kymani Wilson
Matthew Comerie
Mickayle Riley
Ojay Shields
Patrick Marlon Harty
Shalome Parnell
Shaquille Greenwood
Sheldon Shane Cottrell
Trinidad and Tobago
Tevin Gilzene
Jamaica T10 League 2023
Zinitis
3rd Place
Eagle Nashik Titans
Chhatrapati Sambhaji Kings
Ratnagiri Jets
Solapur Royals
Middlesex Titans
Kolhapur Tuskers
Surrey Royals
Australia A