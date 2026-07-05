Kennar Lewis

Kennar Lewis

batsman

Full name:Kennar Lewis
Nationality:Grenada

Teams

2026 Teams

Konark Suryas Odisha

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches3649
Innings100
Overs1.000
Balls---
Maidens000
Runs900
Wickets000
Avg000
SR000
Eco900
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches3649
Innings6647
Not outs000
Runs6169877
Balls Faced1490701
Avg10.1611.518.65
SR40.930125.1
Fours7065
Fifties004
Sixies2060
Highest182889
Hundreds000

Another Players

Singh, Anureet

Singh, Anureet

Sharma, Rahul

Sharma, Rahul

Pathan, Irfan

Pathan, Irfan

Panesar, Monty

Panesar, Monty

Bishnoi, Rajesh

Bishnoi, Rajesh

Karia, Jesal

Karia, Jesal

Shah, Pinal

Shah, Pinal

Murtagh, Tim

Murtagh, Tim

Abdulla, Iqbal

Abdulla, Iqbal

Patel, Samit

Patel, Samit