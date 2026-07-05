Kennar Lewis
batsman
|Full name:
|Kennar Lewis
|Nationality:
|Grenada
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|6
|49
|Innings
|1
|0
|0
|Overs
|1.0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|9
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|9
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|6
|49
|Innings
|6
|6
|47
|Not outs
|0
|0
|0
|Runs
|61
|69
|877
|Balls Faced
|149
|0
|701
|Avg
|10.16
|11.5
|18.65
|SR
|40.93
|0
|125.1
|Fours
|7
|0
|65
|Fifties
|0
|0
|4
|Sixies
|2
|0
|60
|Highest
|18
|28
|89
|Hundreds
|0
|0
|0