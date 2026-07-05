Khwezi Gumede
all rounder
|Full name:
|Khwezi Gumede
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|16
|19
|14
|Innings
|25
|19
|13
|Overs
|292.4
|127.3
|43.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|33
|3
|0
|Runs
|1108
|702
|378
|Wickets
|28
|28
|17
|Avg
|39.57
|25.07
|22.23
|SR
|62.71
|27.32
|15.17
|Eco
|3.78
|5.5
|8.79
|BB
|6
|5
|4
|4w
|1
|0
|1
|5w
|0
|2
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|16
|19
|14
|Innings
|25
|9
|0
|Not outs
|10
|6
|0
|Runs
|55
|12
|0
|Balls Faced
|252
|26
|0
|Avg
|3.66
|4
|0
|SR
|21.82
|46.15
|0
|Fours
|6
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|1
|0
|0
|Highest
|12
|5
|0
|Hundreds
|0
|0
|0