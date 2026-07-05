Khwezi Gumede

Khwezi Gumede

all rounder

Full name:Khwezi Gumede
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Boland

Garden Route Badgers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches161914
Innings251913
Overs292.4127.343.0
Balls---
Maidens3330
Runs1108702378
Wickets282817
Avg39.5725.0722.23
SR62.7127.3215.17
Eco3.785.58.79
BB654
4w101
5w020
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches161914
Innings2590
Not outs1060
Runs55120
Balls Faced252260
Avg3.6640
SR21.8246.150
Fours600
Fifties000
Sixies100
Highest1250
Hundreds000

Another Players

du Toit, Adrian

du Toit, Adrian

Valli, Yaseen

Valli, Yaseen

Smith, Dwayne

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Baron, Jevano

Baron, Jevano

Oakes, Jason

Oakes, Jason

Vasconcelos, Ricardo

Vasconcelos, Ricardo

Moletsane, Pheku

Moletsane, Pheku

Malife, Liabona

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Petersen, Keegan

Petersen, Keegan

Malan, Pieter

Malan, Pieter