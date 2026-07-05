Yaseen Valli

Yaseen Valli

batsman

Full name:Yaseen Valli
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Kwazulu Natal Inland

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches654011
Innings1530
Overs53.09.00
Balls---
Maidens700
Runs193550
Wickets120
Avg19327.50
SR318270
Eco3.646.110
BB120
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches654011
Innings1144011
Not outs1322
Runs32761180245
Balls Faced72781816222
Avg32.4331.0527.22
SR45.0164.97110.36
Fours40310528
Fifties1762
Sixies2363
Highest23013060
Hundreds620

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Ngcobo, T

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