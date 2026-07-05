Yaseen Valli
batsman
|Full name:
|Yaseen Valli
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|65
|40
|11
|Innings
|15
|3
|0
|Overs
|53.0
|9.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|7
|0
|0
|Runs
|193
|55
|0
|Wickets
|1
|2
|0
|Avg
|193
|27.5
|0
|SR
|318
|27
|0
|Eco
|3.64
|6.11
|0
|BB
|1
|2
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|65
|40
|11
|Innings
|114
|40
|11
|Not outs
|13
|2
|2
|Runs
|3276
|1180
|245
|Balls Faced
|7278
|1816
|222
|Avg
|32.43
|31.05
|27.22
|SR
|45.01
|64.97
|110.36
|Fours
|403
|105
|28
|Fifties
|17
|6
|2
|Sixies
|23
|6
|3
|Highest
|230
|130
|60
|Hundreds
|6
|2
|0