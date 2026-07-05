Pheku Moletsane
bowler
|Full name:
|Pheku Moletsane
|Nationality:
|South Africa
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|11
|14
|5
|Innings
|15
|13
|5
|Overs
|152.2
|99.1
|13.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|25
|3
|0
|Runs
|543
|391
|110
|Wickets
|14
|11
|3
|Avg
|38.78
|35.54
|36.66
|SR
|65.28
|54.09
|26
|Eco
|3.56
|3.94
|8.46
|BB
|4
|3
|2
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|11
|14
|5
|Innings
|15
|7
|3
|Not outs
|0
|1
|0
|Runs
|215
|120
|24
|Balls Faced
|540
|157
|20
|Avg
|14.33
|20
|8
|SR
|39.81
|76.43
|120
|Fours
|30
|10
|3
|Fifties
|1
|0
|0
|Sixies
|1
|2
|1
|Highest
|53
|38
|14
|Hundreds
|0
|0
|0