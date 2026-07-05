Pheku Moletsane

Pheku Moletsane

bowler

Full name:Pheku Moletsane
Nationality:South Africa
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2023 Teams

Garden Route Badgers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches11145
Innings15135
Overs152.299.113.0
Balls---
Maidens2530
Runs543391110
Wickets14113
Avg38.7835.5436.66
SR65.2854.0926
Eco3.563.948.46
BB432
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches11145
Innings1573
Not outs010
Runs21512024
Balls Faced54015720
Avg14.33208
SR39.8176.43120
Fours30103
Fifties100
Sixies121
Highest533814
Hundreds000

Another Players

Valli, Yaseen

Valli, Yaseen

Smith, Dwayne

Smith, Dwayne

Malife, Liabona

Malife, Liabona

Tait, Stephan

Tait, Stephan

Walters, Basheeru

Walters, Basheeru

America, Hershell Bradley

America, Hershell Bradley

Kaber, Thomas

Kaber, Thomas

du Plessis, Jean

du Plessis, Jean

Piedt, Marcello

Piedt, Marcello

Briesies, Jethli Van

Briesies, Jethli Van