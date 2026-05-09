Kohei Kubota

Kohei Kubota

bowler

Full name:Kohei Kubota
Nationality:Japan

Teams

2026 Teams

Japan

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches1010
Innings1010
Overs22.022.0
Balls--
Maidens00
Runs140140
Wickets1010
Avg1414
SR13.213.2
Eco6.366.36
BB33
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches1010
Innings33
Not outs22
Runs33
Balls Faced55
Avg33
SR6060
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest22
Hundreds00

Kohei Kubota Schedule & Results

Another Players

Drake, Ryan

Drake, Ryan

Sakurano, Reo

Sakurano, Reo

Kimura, Shogo

Kimura, Shogo

Taniyama, Makoto

Taniyama, Makoto

Thurgate, Marcus

Thurgate, Marcus

Thurgate, Ashley

Thurgate, Ashley

Hardgrave-Abe, Koji

Hardgrave-Abe, Koji

Stafford, Kazuma

Stafford, Kazuma

Yamashita, Jun

Yamashita, Jun

Nawarathna, Supun

Nawarathna, Supun