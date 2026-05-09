T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
Japan vs Vanuatu
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
123
VAN
93
Japan vs Fiji
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
75
FIJ
74
bowler
|Full name:
|Kohei Kubota
|Nationality:
|Japan
|League
|T20i
|T20
|Matches
|10
|10
|Innings
|10
|10
|Overs
|22.0
|22.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|140
|140
|Wickets
|10
|10
|Avg
|14
|14
|SR
|13.2
|13.2
|Eco
|6.36
|6.36
|BB
|3
|3
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
|League
|T20i
|T20
|Matches
|10
|10
|Innings
|3
|3
|Not outs
|2
|2
|Runs
|3
|3
|Balls Faced
|5
|5
|Avg
|3
|3
|SR
|60
|60
|Fours
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|2
|2
|Hundreds
|0
|0
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
123
VAN
93
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
75
FIJ
74