Kunal Chandela
batsman
|Full name:
|Kunal Chandela
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|26
|15
|17
|Innings
|2
|3
|0
|Overs
|2.0
|5.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|4
|33
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|2
|6.6
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|26
|15
|17
|Innings
|43
|15
|17
|Not outs
|2
|2
|3
|Runs
|1492
|448
|335
|Balls Faced
|3150
|561
|273
|Avg
|36.39
|34.46
|23.92
|SR
|47.36
|79.85
|122.71
|Fours
|170
|45
|30
|Fifties
|9
|5
|1
|Sixies
|13
|6
|11
|Highest
|136
|78
|59
|Hundreds
|3
|0
|0