Kunal Chandela

Kunal Chandela

batsman

Full name:Kunal Chandela
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Uttarakhand

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches261517
Innings230
Overs2.05.00
Balls---
Maidens000
Runs4330
Wickets000
Avg000
SR000
Eco26.60
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches261517
Innings431517
Not outs223
Runs1492448335
Balls Faced3150561273
Avg36.3934.4623.92
SR47.3679.85122.71
Fours1704530
Fifties951
Sixies13611
Highest1367859
Hundreds300

Another Players

Bhati, Prashant

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Tare, Aditya

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Tiwari, Agrim

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Sudha, Avneesh

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Negi, Dikshanshu

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Bista, Jay

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Singh, Piyush

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Negi, Ravinder

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