Kunal Mahajan

Kunal Mahajan

batsman

Full name:Kunal Mahajan
Nationality:India
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Chandigarh

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches934
Innings221
Overs5.07.01.0
Balls---
Maidens000
Runs225312
Wickets010
Avg0530
SR0420
Eco4.47.5712
BB010
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches934
Innings931
Not outs100
Runs346438
Balls Faced585529
Avg43.2514.338
SR59.1482.6988.88
Fours5720
Fifties100
Sixies120
Highest162308
Hundreds100

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