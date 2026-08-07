Kunal Mahajan
batsman
|Full name:
|Kunal Mahajan
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|3
|4
|Innings
|2
|2
|1
|Overs
|5.0
|7.0
|1.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|22
|53
|12
|Wickets
|0
|1
|0
|Avg
|0
|53
|0
|SR
|0
|42
|0
|Eco
|4.4
|7.57
|12
|BB
|0
|1
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|3
|4
|Innings
|9
|3
|1
|Not outs
|1
|0
|0
|Runs
|346
|43
|8
|Balls Faced
|585
|52
|9
|Avg
|43.25
|14.33
|8
|SR
|59.14
|82.69
|88.88
|Fours
|57
|2
|0
|Fifties
|1
|0
|0
|Sixies
|1
|2
|0
|Highest
|162
|30
|8
|Hundreds
|1
|0
|0