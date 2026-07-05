Kushang Dineshbhai Patel
bowler
|Full name:
|Kushang Dineshbhai Patel
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|21
|14
|17
|Innings
|37
|14
|17
|Overs
|651.1
|116.0
|62.4
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|111
|6
|0
|Runs
|2208
|547
|523
|Wickets
|59
|27
|11
|Avg
|37.42
|20.25
|47.54
|SR
|66.22
|25.77
|34.18
|Eco
|3.39
|4.71
|8.34
|BB
|9
|4
|2
|4w
|2
|2
|0
|5w
|3
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|21
|14
|17
|Innings
|27
|9
|5
|Not outs
|8
|5
|4
|Runs
|168
|24
|19
|Balls Faced
|478
|59
|14
|Avg
|8.84
|6
|19
|SR
|35.14
|40.67
|135.71
|Fours
|29
|2
|3
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|1
|0
|0
|Highest
|29
|12
|9
|Hundreds
|0
|0
|0