Kushang Dineshbhai Patel

Kushang Dineshbhai Patel

bowler

Full name:Kushang Dineshbhai Patel
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2025 Teams

Saurashtra

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches211417
Innings371417
Overs651.1116.062.4
Balls---
Maidens11160
Runs2208547523
Wickets592711
Avg37.4220.2547.54
SR66.2225.7734.18
Eco3.394.718.34
BB942
4w220
5w300
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches211417
Innings2795
Not outs854
Runs1682419
Balls Faced4785914
Avg8.84619
SR35.1440.67135.71
Fours2923
Fifties000
Sixies100
Highest29129
Hundreds000

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