Kycia Akira Knight
wicket keeper
|Full name:
|Kycia Akira Knight
|Nationality:
|Barbados
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|T20
|Matches
|87
|70
|9
|Innings
|1
|0
|0
|Overs
|0.4
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|6
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|9
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|T20
|Matches
|87
|70
|9
|Innings
|80
|65
|9
|Not outs
|3
|17
|1
|Runs
|1327
|801
|242
|Balls Faced
|2487
|968
|265
|Avg
|17.23
|16.68
|30.25
|SR
|53.35
|82.74
|91.32
|Fours
|143
|67
|24
|Fifties
|2
|2
|1
|Sixies
|3
|7
|1
|Highest
|69
|62
|63
|Hundreds
|0
|0
|0