Kycia Akira Knight

Kycia Akira Knight

wicket keeper

Full name:Kycia Akira Knight
Nationality:Barbados

Teams

2025 Teams

Barbados Royals Women

Trinbago Knight Riders Women

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iT20
Matches87709
Innings100
Overs0.400
Balls---
Maidens000
Runs600
Wickets000
Avg000
SR000
Eco900
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueOdiT20iT20
Matches87709
Innings80659
Not outs3171
Runs1327801242
Balls Faced2487968265
Avg17.2316.6830.25
SR53.3582.7491.32
Fours1436724
Fifties221
Sixies371
Highest696263
Hundreds000

Another Players

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