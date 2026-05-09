T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
Japan vs Vanuatu
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
123
VAN
93
Japan vs Fiji
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
75
FIJ
74
batsman
|Full name:
|Lachlan Yamamoto-Lake
|Nationality:
|Japan
|League
|T20i
|T20
|Matches
|15
|15
|Innings
|0
|0
|Overs
|0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Eco
|0
|0
|BB
|0
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
|League
|T20i
|T20
|Matches
|15
|15
|Innings
|15
|15
|Not outs
|1
|1
|Runs
|321
|321
|Balls Faced
|246
|246
|Avg
|22.92
|22.92
|SR
|130.48
|130.48
|Fours
|32
|32
|Fifties
|3
|3
|Sixies
|12
|12
|Highest
|60
|60
|Hundreds
|0
|0
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
123
VAN
93
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
75
FIJ
74