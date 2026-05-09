Lachlan Yamamoto-Lake

Lachlan Yamamoto-Lake

batsman

Full name:Lachlan Yamamoto-Lake
Nationality:Japan

Teams

2026 Teams

Japan

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches1515
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches1515
Innings1515
Not outs11
Runs321321
Balls Faced246246
Avg22.9222.92
SR130.48130.48
Fours3232
Fifties33
Sixies1212
Highest6060
Hundreds00

Lachlan Yamamoto-Lake Schedule & Results

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