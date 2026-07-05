Lata Mondal
all rounder
|Full name:
|Lata Mondal
|Nationality:
|Bangladesh
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|List a
|Matches
|33
|47
|1
|Innings
|22
|22
|0
|Overs
|98.1
|41.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|9
|1
|0
|Runs
|393
|302
|0
|Wickets
|14
|5
|0
|Avg
|28.07
|60.4
|0
|SR
|42.07
|49.2
|0
|Eco
|4
|7.36
|0
|BB
|4
|1
|0
|4w
|1
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|List a
|Matches
|33
|47
|1
|Innings
|30
|40
|1
|Not outs
|3
|8
|0
|Runs
|463
|328
|0
|Balls Faced
|870
|511
|0
|Avg
|17.14
|10.25
|0
|SR
|53.21
|64.18
|0
|Fours
|39
|18
|0
|Fifties
|1
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|52
|32
|0
|Hundreds
|0
|0
|0