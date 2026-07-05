Lata Mondal

Lata Mondal

all rounder

Full name:Lata Mondal
Nationality:Bangladesh

Teams

2025 Teams

Bangladesh Women

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iList a
Matches33471
Innings22220
Overs98.141.00
Balls---
Maidens910
Runs3933020
Wickets1450
Avg28.0760.40
SR42.0749.20
Eco47.360
BB410
4w100
5w000
10w000

Batting

LeagueOdiT20iList a
Matches33471
Innings30401
Not outs380
Runs4633280
Balls Faced8705110
Avg17.1410.250
SR53.2164.180
Fours39180
Fifties100
Sixies000
Highest52320
Hundreds000

Another Players

Maghla, Shanjida Akther

Maghla, Shanjida Akther

Arthy, Asrafi Yeasmin

Arthy, Asrafi Yeasmin

Biswas, Disha

Biswas, Disha

Khatun, Fahima

Khatun, Fahima

Khatun, Salma

Khatun, Salma

Hoque, Fargana

Hoque, Fargana

Alam, Jahanara

Alam, Jahanara

Akter, Marufa

Akter, Marufa

Sultana, Shamima

Sultana, Shamima

Mostari, Sobhana

Mostari, Sobhana