Shamima Sultana

Shamima Sultana

wicket keeper

Full name:Shamima Sultana
Nationality:Bangladesh

Teams

2026 Teams

Bangladesh Women

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iList a
Matches12581
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueOdiT20iList a
Matches12581
Innings12561
Not outs010
Runs2597805
Balls Faced4828456
Avg21.5814.185
SR53.7392.383.33
Fours291091
Fifties220
Sixies140
Highest53515
Hundreds000

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