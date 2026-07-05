Shamima Sultana
wicket keeper
|Full name:
|Shamima Sultana
|Nationality:
|Bangladesh
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|List a
|Matches
|12
|58
|1
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|List a
|Matches
|12
|58
|1
|Innings
|12
|56
|1
|Not outs
|0
|1
|0
|Runs
|259
|780
|5
|Balls Faced
|482
|845
|6
|Avg
|21.58
|14.18
|5
|SR
|53.73
|92.3
|83.33
|Fours
|29
|109
|1
|Fifties
|2
|2
|0
|Sixies
|1
|4
|0
|Highest
|53
|51
|5
|Hundreds
|0
|0
|0